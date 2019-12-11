"Права в смартфоне". Минцифры пригласило водителей протестировать приложение "Дія"

Сегодня начат прием заявок от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения "Дія". Об этом сообщили премьер-министр Алексей Гончарук и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Гончарука, 71 млн грн в этом году украинцы заплатили в виде штрафов за то, что не имели при себе водительских прав или техпаспорта во время управления автомобилем.

"Совсем скоро украинские водители не будут обязаны иметь при себе пластиковые документы, их заменят цифровые", – добавил он.

Прием заявок продлится до 16 декабря, когда официально начнется тестирование с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорту на авто.

В Украине 9,5 млн граждан имеют водительское удостоверение. Однако оцифрованные фото, прикрепленные к удостоверению в реестре, имеют лишь 2,5 млн водителей (они получили права после 2013 года). Поэтому "Дія" пока отражает только их удостоверения.

"Однако мы нашли решение проблемы. С согласия лица, цифровое удостоверение будет подтягиваться из демографического реестра, поэтому в целом 6 млн украинском смогут получить цифровые водительские документы", – сказал Федоров.

Тестировщиками смогут стать 20 тыс. владельцев водительских удостоверений. Они на свой электронный ящик получат индивидуальное ссылки для доступа к приложению.

Тестовый период продлится до конца текущего года.

Напомним, что проект мобильного приложения "Дія" реализуется в сотрудничестве Минцифры, МВД, Приватбанка и IT-компании EPAM.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство до конца года будет знать о качестве интернета на всех социальных объектах страны.