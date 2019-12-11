В Киеве топ-полицейские "крышевали" бордели за 2000 долларов в месяц, – СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Киеве глав нескольких подразделений полиции, которых подозревают в "крышевании" борделей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что заместитель начальника киевского управления Нацполиции по борьбе с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали организовали схему получения взяток от владельцев борделей.

За свои услуги подполковник и капитан полиции каждый месяц получали от сутенеров по 2000 долларов США.

В СБУ заявили, что задокументировали несколько фактов получения взяток.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УКУ. Обоим полицейским сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно с коллегами из аналогичного департамента Национальной полиции Украины разоблачили в Киеве шесть борделей, замаскированных под массажные салоны.

В Днепре задержали гражданина Российской Федерации, который устроили в одной из квартир бордель.