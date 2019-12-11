В Киевской области мужчина обстрелял полицейских, введена спецоперация "Гром"
В Яготине Киевской области неизвестный мужчина обстрелял экипаж полиции. Введено спецоперацию "Гром".
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции", – сказано в сообщении.
Мужчина открыл стрельбу по полицейским из ружья, после чего спрятался в собственном дворе.
Полицейские остались невредимыми, поврежден служебный автомобиль.
Для задержания вооруженного злоумышленника в области введена спецоперация "Гром".
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
- Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.