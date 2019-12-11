В Киевской области мужчина обстрелял полицейских, введена спецоперация "Гром"

В Яготине Киевской области неизвестный мужчина обстрелял экипаж полиции. Введено спецоперацию "Гром".

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции", – сказано в сообщении.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским из ружья, после чего спрятался в собственном дворе.

Полицейские остались невредимыми, поврежден служебный автомобиль.

Для задержания вооруженного злоумышленника в области введена спецоперация "Гром".

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