Замешательство в сети. Как украинцы отреагировали на задержание подозреваемых по делу Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Сдетонировало взрывное устройство, установленное под днищем его автомобиля. Точнее, машина была не его, а его гражданской жены Алены Притулы, соосновательницы и владелицы онлайн-издания "Украинская правда".

Через три года, 12 декабря 2019 года, были объявлены пятеро подозреваемых по делу Шеремета. Это — военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и медик Юлия Кузьменко, ветеран АТО и рок-музыкант Андрей Антоненко и семья Грищенко.

На брифинге министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который срочным порядком организовали в Киеве, прозвучало заявление от заместителя главы Национальной полиции - начальника криминальной полиции Евгения Коваля, что якобы именно Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко подкладывали бомбу под машину Алены Притулы. Это важный аспект, так как изначально следствие рассматривало несколько версий преступления:

- профессиональная журналистская деятельность;

- личные неприязненные отношения;

- дестабилизация обстановки в Украине;

- убийство по ошибке не того "объекта".

Но в итоге следствие остановилось на основной, преступление было совершено якобы ради "дестабилизации социально-политической ситуации путем убийства известного человека".

В ходе следствия полицейские сделали более 800 выемок, допросили 3700 человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4300 квартир, исследовали 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов, а также записи с 221 камеры видеонаблюдений.

Результаты этого были продемонстрированы на брифинге. Некоторые видеозаписи камер видеонаблюдения достаточно четкие, некоторые расплывчаты, но в Нацполиции заверяют, что смогли установить подозреваемых.

После того, как брифинг был завершен, в соцсетях принялись обсуждать то, что им показали. Некоторые посчитали, что доказательств мало, а те что есть – косвенные и "притянуты за уши". Несомненно, если в Нацполиции говорят правду, то работа была проделана титаническая, но странно, что результаты ее не появились раньше, ведь, напомним, дело Шеремета расследуется уже три года.

Обоснованные сомнения вызывает и тот факт, что на брифинге даже не намекнули на заказчика. Можно предположить, что озвученные подозреваемые все это провернули сами, но, даже если судить по показанному, подготовка к взрыву заняла немало времени и ресурсов. Маловероятно, что подозреваемые сами все это организовали.

Недоумение вызвал и мотив. Несомненно, Павел Шеремет был известной медиа-персоной, но не настолько известной, чтобы его гибель могла дестабилизировать ситуацию в целой Украине, где большинство, все-таки, не знали о его существовании.

Часть тех, кто просмотрел весь часовой брифинг, сделали вывод, что им показали не все, поэтому пока выводы делать рано. Версия выглядит стройной, но доказательства косвенные.

Впрочем, сами правоохранительные органы в Украине уже изрядно себя дискредитировали, чтобы безоговорочно верить всему, что говорят. Даже на брифинге с участием президента, даже если на них обнародывают видео, аудиозаписи, фотографии и схемы.

Другие блогеры посчитали, что показанного Нацполицией вполне достаточно. Впрочем, в любом случае в Украине никто не отменял презумпцию невиновности и, если дело дойдет до суда, то прокурорам придется доказывать каждый этап любовно выстроенной полицейской версии.

Сейчас все заинтересованные лица ждут дальнейшего развития событий: брифингов, пресс-конференций, версий самих задержанных и заявлений их адвокатов. Одно можно сказать точно — дело Павла Шеремета попадет еще долго будет оказывать влияние на политическую ситуацию в стране.