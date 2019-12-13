Сытник заплатит штраф за элитный отдых

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о наказании штрафом директора НАБУ Артема Сытника за неуказанный в декларации отдых в Ровненской области за счет третьих лиц. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Суд признал Сытника виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП) и наложил штраф в размере 3400 грн.

Адвокат директора НАБУ Владислав Кича подтвердил решение суда. По его словам, Сытник заплатит штраф. Кассационная жалоба подаваться не будет.

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Напомним, в мае 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму".

В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков. Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.

Сарненский районный суд Ровненской области рассмотрел этот протокол, 6 сентября признал Сытника виновным и наложил на него штраф. Адвокат чиновника подал апелляцию, которую и отклонили.

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