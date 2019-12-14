Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, боевую травму получил военный

13 декабря боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинский военный получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Зафиксирован вражеский огонь из вооружения БМП.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 5 обстрелов у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов.

Боевики стреляли по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Березовое, Каменки, Новолуганское, Мироновское, Луганское, Крымское.

С начала текущих суток, 14 декабря, террористы огонь не открывали.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе 11 декабря 3 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, ранения получил один военный ВСУ.