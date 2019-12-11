На Донбассе ранен один военный, – штаб ООС

Боевики 11 декабря трижды открывали огонь по украинским позициям

Боевики на Донбассе с начала суток 11 декабря 3 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, ранения получил один военный ВСУ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе считают, что Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

В частности, враг обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела: около Новомихайловки и Павлополя.

Кроме того, один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.