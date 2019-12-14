Епифаний о переносе Рождества: Запад – против, Восток – не особо
Предстоятель Епифаний сообщил, что Православная церковь Украины перенесет дату празднования Рождества, когда с этим согласится большинство украинцев.
Об этом Епифаний сообщил на брифинге после Собора ПЦУ, передает РБК-Украина.
По его словам, церковь не против переноса даты празднования Рождества.
"Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу", – сказал Епифаний.
Предстоятель сообщил, что ПЦУ не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги". При этом он добавил, что в восточных регионах нет особых противостояний по поводу реформы церковного календаря.
В прошлом году митрополит Епифаний озвучивал такую же позицию – только с согласия украинского народа. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален. Тогда он говорил, что это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.
Как ранее писал Фокус:
- На рождественские праздники в следующем году украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января всключительно.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний принял в Нью-Йорке награду Athenagoras Human Rights Award (Премию Афинагора по правам человека).