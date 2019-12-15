Погибший вчера нацгвардеец прикрыл собой побратима. Его представят к высокой награде

Вчера на Донбассе во время артобстрела погиб боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Сергей Михальчук.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

21-летний нацгвардеец принял на себя основную часть осколков – таким образом он прикрыл собой сослуживца.

За проявленный героизм Михальчука посмертно представят к высокой государственной награде.

"Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно противостоял с оккупантами и погиб как настоящий воин. Наша бригада будет всегда помнить его героический поступок", – говорят в НГУ.

За прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили "тишину" на востоке Украины. Помимо погибшего нацгвардейца, ранены еще двое украинских бойцов.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.