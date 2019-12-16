Марина Порошенко: причиной ухода из Культурного фонда стала моя фамилия

Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко назвала причины, которые заставили ее покинуть пост председателя Украинского культурного фонда. По ее совам, этому способствовало давление со стороны Офиса Президента, а также ее фамилия. Об этом говорится в видеообращении, обнародованном на сайте партии "Европейская солидарность".

Марина Порошенко сообщила, что несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта на наблюдательный совет УКФ поступило "предложение" досрочно прекратить ее полномочия как председателя наблюдательного совета.

"Несколько дней назад от министра культуры, молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило предложение досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали", – отметила Порошенко.

По ее мнению, претензии к ней со стороны действующей власти связаны с ее фамилией.

"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более 30 лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост также не буду. Я имею честь", – подчеркнула Порошенко.

Она поблагодарила команду и подтвердила, что и в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.

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