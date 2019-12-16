Отставка министров: Милованов назвал слухи ложью, а Малюська показал фото туфлей на столе

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська каждый по своему прокомментировали сообщение о том, что они якобы подали в отставку со своих постов из-за низкой зарплаты.

Тимофей Милованов опубликовал у себя в Facebook видео, в котором опроверг данное сообщение, пообещав продолжать работать над реформами на своем посту.

"Так, про отставку. Тут говорят, что я подал в отставку – это ложь. Мне работа нравится, я буду дальше работать над реформами. Про зарплаты: зарплаты должны быть у всех высокие в этой стране и пенсии также. Я сделаю все, чтобы это произошло. Я верю, что у нас это получится", – сказал он.

Денис Малюська был более краток. У себя в Facebook он опубликовал фото своего рабочего кабинета с туфлями на столе, подписав его: "Держим интригу...".

Напомним, исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход сообщила, что Тимофей Милованов и Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

По ее словам, причина прошения – недостаточное материальное обеспечение.

Отметим, что министр экономики Тимофей Милованов получает в месяц около 31 тыс. грн. Он опубликовал в Facebook скриншоты, подтверждающие величину зарплат и премий, которые он получил за три месяца работы в министерстве.

Перед этим в СМИ и соцсетях начали активно обсуждать информацию о том, что Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн. Но премьер, заявил что ничего об этом не слышал. При этом Милованов информацию о премии также не комментировал.

Министр юстиции Денис Малюська также рассказал, что его не устраивает министерская зарплата, и он может уволиться из-за этого.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, в свою очередь, рассказал, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

По его словам, ситуация является сложной, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе.

Как ранее сообщал Фокус:

Милованов считает, что зарплаты в Украине могут выйти на уровень соседней Польши в течение 7-10 лет.