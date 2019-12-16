Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название

Верховный суд Украины не удовлетворил жалобу Министерства культуры и разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить свое название. Решение суда опубликовано в Едином реестре.

Согласно решению, Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", – говорится в документе.

Отметим, УПЦ добивается отмены приказа Министерства культуры об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действия закона о переименовании.

Ранее Фокус сообщал:

20 декабря Верховная Рада приняла закон №5309 о переименовании религиозных организаций с центром в стране-агрессоре, фактически обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.

В УПЦ МП на результаты голосования в парламенте отреагировали ожидаемо отрицательно. Заявили, что закон не имеет к церкви никакого отношения, так как ее религиозный центр административно находится не в России, а в Киеве.

10 января Кабмин поручил Министерству культуры провести экспертизу устава Украинской православной церкви Московского патриархата.

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны сменить свое название.