Ехали в Москву. На Черниговщине столкнулся автобус с грузовиком, есть жертвы
В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, погибли трое человек, 16 – госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
“16 декабря в 22:40 возле с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон – Москва, в результате чего погибли трое человек и 16 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести”, – говорится в сообщении.
В автобусе находилось 30 пассажиров.
Выехав на встречную полосу, Neoplan столкнулся с другой фурой – грузовиком IVECO, за рулем которого был гражданин Сербии.
Во время столкновения с полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги и повредили проезжающий автомобиль "Toyota Camry".
В числе пассажиров была женщина с 8-месячным ребенком. Физически они не пострадали, поэтому правоохранители нашли им временный приют в жилом доме с. Мосты, сообщает пресс-служба полиции.
Большинство пассажиров автобуса, который следовал по маршруту "Херсон – Москва" – граждане Украины.
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