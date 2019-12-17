Погода в Киеве побила первый декабрьский рекорд

В Киеве побит очередной температурный рекорд.

Об этом говорят данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В частности, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

Синоптики утверждают, что данное значение соответствует температуре конца октября.

Стоит отметить, что в ближайшие пять дней, с 18 по 22 декабря, погода останется непривычно теплой и солнечной. Только ближе к концу недели пройдут мелкие дожди.

Завтра, 18 декабря, будет солнечно и по-весеннему тепло и сухо. В западных регионах Украины будет до 14, а в Ивано-Франковской – до 16 градусов тепла. Ночью заморозки тоже не прогнозируются: по стране будет от плюс 3 в северных до плюс 7 в южных регионах.

В четверг, 19 декабря, теплее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области – до плюс 16 градусов. В центральных и восточных регионах будет от 6 до 10 градусов тепла, а в Киеве – до плюс 12 градусов.

Как ранее сообщал Фокус: