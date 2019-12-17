Украинские потребители определили продукты и услуги №1 в Украине

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7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года».

В рамках исследования потребители выбрали лучших в 50-ти категориях товаров, отвечая на вопрос: какую компанию / торговую марку вы считаете лучшей в указанной номинации? За первенство в своей номинации соревновались более 300 компаний. При формировании итогового бала учитывались результаты опроса представителей профессионального сообщества, а также высокого жюри.

Церемония награждения победителей состоялась в отелеInterContinental Kyiv. Поздравляли владельцев компаний и брендов организаторы конкурса и украинские звезды: Гайтана, «С.К.А.Й.», Влад Дарвин, Alyosha, Злата Огневич, Екатерина Кухар. Генеральный спонсор церемонии награждения — торговая марка Nexans(теплый пол от компании «Разумный дом»). Официальный игристый спонсор — шампанское Schlumberger.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией FеstivalsInternational (USA): она комплексно оценивает позицию товара, услуги и компании-производителя на рынке. Преобладающее значение в итоговой оценке (40%) имеет голос потребителей. Все победители получают награду — медаль «Выбор года», которую используют в онлайн-коммуникации, на упаковке или в промозонах торговых центров. За 19 лет существования награды она завоевала авторитет среди потребителей: 57% украинцев ориентируются на медаль «Выбор года» при покупке.

Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2019»

  • Производитель школьных и офисных досок года — UKRBOARDS
  • Сервис онлайн-кредитования года — Moneyveo
  • Клиника хирургии года — Valikhnovski Surgery Institute
  • Твердый сыр года — КОМО
  • Плавленый сыр года — КОМО
  • Производитель года сухих кондитерских изделий — «Київхліб»
  • Пирожные года — «БКК Киев»
  • Душ года — Hansgrohe
  • Стиральная машина года — LG Electronics
  • Холодильник года — LG Electronics
  • Клиника репродуктивной медицины года — МЦ «Мать и дитя»
  • Мебель года для ванной комнаты — «Аква Родос»
  • Парогенератор года — Tefal
  • Электрогриль года — Tefal
  • Мыло года — Dove
  • Садовая техника года — Kärcher
  • Уборочная техника года — Kärcher
  • Торгово-развлекательный комплекс года — Gulliver
  • Бизнес-центр года класса А — Gulliver
  • Девелоперская компания года в пригороде Киева — Строительная группа «Синергия»
  • Жилой комплекс года с концепцией «Город в городе» — ЖК «Чайка»
  • Жилой комплекс года бизнес-класса в г. Киев — ЖК А52
  • Автобусные туры года — «Аккорд-тур»
  • Сеть центров лазерной и эстетической косметологии года — «Лазерхауз»
  • Центр года лазерной эпиляции — «Лазерхауз»
  • Диетические добавки года — HerbalifeNutrition
  • Программа года для коррекции массы тела — HerbalifeNutrition
  • Отечественный производитель года одежды для женщин — VOVK
  • Электрический теплый пол года — Nexans
  • Сеть бутиков натуральной косметики года — YvesRocher
  • Ватная продукция года — Novita
  • Бумажные изделия года — Selpak
  • Украинский интернет-сервис погоды года — Gismeteo.ua
  • Детская косметика года — Johnson’sBaby
  • Ополаскиватель года для ухода за ротовой полостью — Listerine
  • Растительные леденцы года при кашле — «Доктор МОМ»
  • Слабительный препарат года в клизмах — «Мікролакс»
  • Магазины года красоты и здоровья — EVA
  • Облачный сервис электронного документооборота года — Document.Online
  • Альтернативные продукты года для курильщиков — IQOS
  • Сеть барбер-шопов года — «ЦирюльникЪ»
  • Препарат года фолиевой кислоты и йода для будущих мам — «Фолио»
  • Национальная сеть торговых центров года — «Эпицентр»
  • Рыбный ресторан года — «Черноморка»
  • Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота — M.E.Doc
  • Развлекательный центр года для детей — Семейный парк развлечений «Галактика»
  • Сеть ресторанов итальянской кухни года — Mafia
  • Жилой комплекс года в пригороде Киева — «Уютный квартал»

Победителям вручили авторитетную награду — медаль «Выбор года», атрибут лучших товаров Украины.

www.choice-of-the-year.com.ua