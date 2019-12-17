Украинские потребители определили продукты и услуги №1 в Украине
2019-12-17 18:05:28
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7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года».
В рамках исследования потребители выбрали лучших в 50-ти категориях товаров, отвечая на вопрос: какую компанию / торговую марку вы считаете лучшей в указанной номинации? За первенство в своей номинации соревновались более 300 компаний. При формировании итогового бала учитывались результаты опроса представителей профессионального сообщества, а также высокого жюри.
Церемония награждения победителей состоялась в отелеInterContinental Kyiv. Поздравляли владельцев компаний и брендов организаторы конкурса и украинские звезды: Гайтана, «С.К.А.Й.», Влад Дарвин, Alyosha, Злата Огневич, Екатерина Кухар. Генеральный спонсор церемонии награждения — торговая марка Nexans(теплый пол от компании «Разумный дом»). Официальный игристый спонсор — шампанское Schlumberger.
Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией FеstivalsInternational (USA): она комплексно оценивает позицию товара, услуги и компании-производителя на рынке. Преобладающее значение в итоговой оценке (40%) имеет голос потребителей. Все победители получают награду — медаль «Выбор года», которую используют в онлайн-коммуникации, на упаковке или в промозонах торговых центров. За 19 лет существования награды она завоевала авторитет среди потребителей: 57% украинцев ориентируются на медаль «Выбор года» при покупке.
Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2019»
- Производитель школьных и офисных досок года — UKRBOARDS
- Сервис онлайн-кредитования года — Moneyveo
- Клиника хирургии года — Valikhnovski Surgery Institute
- Твердый сыр года — КОМО
- Плавленый сыр года — КОМО
- Производитель года сухих кондитерских изделий — «Київхліб»
- Пирожные года — «БКК Киев»
- Душ года — Hansgrohe
- Стиральная машина года — LG Electronics
- Холодильник года — LG Electronics
- Клиника репродуктивной медицины года — МЦ «Мать и дитя»
- Мебель года для ванной комнаты — «Аква Родос»
- Парогенератор года — Tefal
- Электрогриль года — Tefal
- Мыло года — Dove
- Садовая техника года — Kärcher
- Уборочная техника года — Kärcher
- Торгово-развлекательный комплекс года — Gulliver
- Бизнес-центр года класса А — Gulliver
- Девелоперская компания года в пригороде Киева — Строительная группа «Синергия»
- Жилой комплекс года с концепцией «Город в городе» — ЖК «Чайка»
- Жилой комплекс года бизнес-класса в г. Киев — ЖК А52
- Автобусные туры года — «Аккорд-тур»
- Сеть центров лазерной и эстетической косметологии года — «Лазерхауз»
- Центр года лазерной эпиляции — «Лазерхауз»
- Диетические добавки года — HerbalifeNutrition
- Программа года для коррекции массы тела — HerbalifeNutrition
- Отечественный производитель года одежды для женщин — VOVK
- Электрический теплый пол года — Nexans
- Сеть бутиков натуральной косметики года — YvesRocher
- Ватная продукция года — Novita
- Бумажные изделия года — Selpak
- Украинский интернет-сервис погоды года — Gismeteo.ua
- Детская косметика года — Johnson’sBaby
- Ополаскиватель года для ухода за ротовой полостью — Listerine
- Растительные леденцы года при кашле — «Доктор МОМ»
- Слабительный препарат года в клизмах — «Мікролакс»
- Магазины года красоты и здоровья — EVA
- Облачный сервис электронного документооборота года — Document.Online
- Альтернативные продукты года для курильщиков — IQOS
- Сеть барбер-шопов года — «ЦирюльникЪ»
- Препарат года фолиевой кислоты и йода для будущих мам — «Фолио»
- Национальная сеть торговых центров года — «Эпицентр»
- Рыбный ресторан года — «Черноморка»
- Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота — M.E.Doc
- Развлекательный центр года для детей — Семейный парк развлечений «Галактика»
- Сеть ресторанов итальянской кухни года — Mafia
- Жилой комплекс года в пригороде Киева — «Уютный квартал»
Победителям вручили авторитетную награду — медаль «Выбор года», атрибут лучших товаров Украины.