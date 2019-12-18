Безвиз не повлиял. С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек, – Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что с 2010 по 2019 год из Украины выехало 4 миллиона граждан.
Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.
По его словам, миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх.
"Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", – сообщил он.
Министр отметил, что безвиз с Евросоюзом существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.
"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу", – добавил Дубилет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Госстате рассказали, насколько уменьшилось население Украины. Опубликована статистика за период с января по март 2019 года.
- В 2018 году также статус города-миллионника утратил один из украинских городов.
- В Украине изучается возможность проведения переписи населения уже в 2019 году, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.