На Киевщине во двор предпринимателей бросили гранату

На Киевщине в селе Большая Салтановка неизвестный бросил гранату во двор дома частных предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Взрыв повредил две машины.

"В половину пятого утра в с. Большая Салтановка во дворе частного дома произошел взрыв. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию", – сообщили полицейские.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации преступления. В результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщал Фокус: