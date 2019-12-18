В Харькове неизвестные разрушили памятник писателю Горькому

В Харькове неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", – сказано в сообщении.

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По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.

Максим Горький – советский "пролетарский" писатель, который поддерживал коммунистический режим до Октябрьской революции 1917 года, так и после. Горький также категорически запрещал переводить свое творчество на украинский язык.

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