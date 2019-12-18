СБУ сожгла в печи 3 тонны марихуаны и 700 килограммов героина
В Одессе уничтожили около четырех тонн наркотиков, которые ранее изъяли сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области в соцсети Facebook.
Отмечается, что наркотики некоторое время хранились как вещественные доказательства, но после зашершения уголовных дел их решили утилизировать спецпредприятию.
Наркотики сжигали под контролем СБУ, представителей общественности, а также местных СМИ.
Всего в печи сожгли около трех тонн марихуаны, 600 килограммов кокаина и 700 килограммов героина.
По словам силовиков, стоимость уничтоженных наркотиков по ценам черного рынка составляет 100 миллионов долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Запорожье сотрудники полиции изъяли наркотики на сумму более 100 тысяч гривен.
- Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на Житомирщине начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.