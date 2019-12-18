СБУ сожгла в печи 3 тонны марихуаны и 700 килограммов героина

В Одессе уничтожили около четырех тонн наркотиков, которые ранее изъяли сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области в соцсети Facebook.

Отмечается, что наркотики некоторое время хранились как вещественные доказательства, но после зашершения уголовных дел их решили утилизировать спецпредприятию.

Наркотики сжигали под контролем СБУ, представителей общественности, а также местных СМИ.

Всего в печи сожгли около трех тонн марихуаны, 600 килограммов кокаина и 700 килограммов героина.

По словам силовиков, стоимость уничтоженных наркотиков по ценам черного рынка составляет 100 миллионов долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Запорожье сотрудники полиции изъяли наркотики на сумму более 100 тысяч гривен.