Антикоррупционный комитет одобрил рассмотрение Радой законопроекта о либерализации системы сбора донорской крови и ее компонентов в Украине

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании одобрил рассмотрение Верховной Радой законопроекта, который позволит либерализовать систему сбора донорской крови и ее компонентов в Украине.

Как сообщил в комментарии УНИАН соавтор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, принятие такого закона либерализует сферу службы крови, стимулирует развитие отечественной фармы.

"Этот закон позволит избежать коррупционные схемы, которые существуют сегодня в Украине по квотам и вывозу за границу сырья – ведь раньше плазму крови некому было перерабатывать, и приходилось ее утилизировать за средства налогоплательщиков. Кроме того, сегодня минимальная зарплата в фарме - 15-17 тыс. грн, а это все налоги в госбюджет. Также законопроект позволит сэкономить средства в госбюджете по закупкам (лекарственных препаратов - УНИАН), ведь все, что украинского производства, в среднем в 2-2,5 раза дешевле", - сказал он.

В частности, документ устанавливает равные и прозрачные условия для работы на территории Украины как для отечественных, так и иностранных фармкомпаний, которые занимаются переработкой плазмы. Главное требование - переработка должна происходить в Украине. А это - дополнительные поступления в бюджет, новые рабочие места.

"Законом устанавливается, что плазму в Украине могут собирать и изготавливать из нее препараты субъекты всех форм собственности и регистрации, если у них есть лицензия. Законопроект ни коим образом не ограничивает конкуренцию, а усиливает ее, содействуя притоку инвестиций в фарминдустрию", - сообщил Радуцкий, докладывая по законопроекту на заседании.

Согласно пояснительной записке, законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения" (№2429) намерен запустить государственно-частное партнерство между производителем препаратов из донорской крови и службой крови, а также обеспечить приток частных инвестиций в центры службы крови, которые давно нуждаются в реформировании.