В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого", ищут взрывчатку

Станцию "Площадь Льва Толстого" в Киеве, а также пересадку на станцию "Дворец спорта", закрыли на вход и выход после анонимного звонка о минировании.

Об этом передает пресс-служба "Киевского метрополитена".



Сообщается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Как сообщали в Генпрокуратуре Украины, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.