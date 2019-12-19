В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого", ищут взрывчатку
Станцию "Площадь Льва Толстого" в Киеве, а также пересадку на станцию "Дворец спорта", закрыли на вход и выход после анонимного звонка о минировании.
Об этом передает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Сообщается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Как сообщали в Генпрокуратуре Украины, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.
- Полиция задержала мужчину, который заявил о минировании станции метро "Почайна" в Киеве.