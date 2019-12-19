Юные скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь

Дети из Национальной организации скаутов Украины передали президенту Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Девиз скаутов и гайдов – делать мир лучше каждый день. Именно поэтому 33 года назад появилась замечательная инициатива, замечательная эстафета передачи Света мира из Вифлеема в те страны мира, где есть скауты", – сказали дети.

Скауты рассказали, что захотели передать Вифлеемский огонь президенту именно в День святого Николая.

"Каждый из нас в этот день ждет какого-то чуда и осуществления заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце, каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благополучия, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира. Гайды и скауты знают, что путь к победе очень тернист и долог. Но наша сила в единении. Вместе мы сможем достичь всего", – сказала представительница Ассоциации гайдов Украины, поздравляя Зеленского с праздником.

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Глава государства поблагодарил детей за огонь и теплые слова.

"Для меня большая честь получить Свет мира. Вы правильно сказали – нам очень нужен мир. Я думаю, что тепло от этого огня – самое главное, оно может согревать украинцев, прежде всего наших военных, которые защищают границы независимой Украины", – отметил Владимир Зеленский.

Он заверил юных скаутов: "Знайте, что мы все работаем на благо нашей страны, и у нас всех действительно любовь в сердце – ради таких, как вы. Вы замечательные, самые лучшие наши украинцы, и я поздравляю вас и всех детей Украины с Днем святого Николая".

Дети спели президенту праздничную песню, а на память о встрече вручили ему каталог добрых дел. Зеленский отблагодарил юных гостей подарками.

Как ранее сообщал Фокус:

15 декабря скауты из организации Пласт доставили в Михайловский собор в Киеве Вифлеемский огонь мира.