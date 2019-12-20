Боевики на Донбассе один раз обстреляли украинских военных

Украина
Потерь среди украинских военных нет

19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрел украинских позиций российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сказано в сообщении.

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