Кабмин запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей

Кабинет министров Украины во время утреннего заседания в пятницу, 20 декабря, проголосовал за запрет распространения лотерей в лицензионных условиях.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

По его словам, сегодня правительство проголосовало за отмену положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях, исключив возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Теперь заведения с игральными автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", – сообщил он.

Кроме того, Гончарук поручил полиции начать проверку деятельности всех операторов государственных лотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственная фискальная служба должна проверить их лицензии.

Как ранее сообщал Фокус:

Выступая на форуме "Диалог власти и бизнеса" 20 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования". "Взрослым людям запрещали свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями, или запрещали свободно заниматься деятельностью, которая не приносит другим вреда. Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", – подчеркнул он.

В международном холдинге Parimatch утверждают, что легализация игорной отрасли принесет в бюджет Украины порядка 5 миллиардов гривен ежегодно, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и противодействию коррупции в профессиональном спорте.

Кабмин 29 сентября одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).