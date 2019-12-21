Только такой президент, как Трамп, мог бы помочь Украине, − Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что только США и такой президент, как Дональд Трамп, могут помочь Украине обрести мир. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"На одной из встреч с (адвокатом Дональда Трампа Рудольфом) Джулиани я просил его, чтобы после окончания избирательной кампании в Украине и США, вне зависимости от того, кто возглавит страны, два президента (Украины и США ) встретились где-нибудь на ранчо на пару часов и приняли историческое решение о принятии Украины в НАТО", − сказал Луценко.

Бывший генеральный прокурор полагает, что "это единственный способ закончить войну и угрозу со стороны России навсегда".

"Я уверен, что только Америка и, позволю себе сказать, такой президент, как Трамп, могут это сделать", − добавил Луценко.

По его словам, пример президента США Рональда Рейгана, который "развалил "империю зла СССР", может мотивировать американского лидера "сдвинуть границы свободы и демократии" к границам Российской федерации.

"Это тот шаг, который обеспечил бы Украине мир навсегда, а не перемирие или "холодную войну", − подчеркнул экс-генпрокурор.

Как ранее сообщал Фокус:

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани посетил Будапешт, где встречался с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.