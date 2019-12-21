В Киеве иномарка на остановке сбила насмерть двух велосипедистов

В субботу вечером, 21 декабря, в Киеве на Брест-Литовском шоссе около остановки общественного транспорта произошло смертельное ДТП с участием иномарки Chevrolet и двух велосипедистов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции в Telegram.

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"От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Как уточняет "Киев оперативный" Facebook, трагедия произошла на остановке общественного транспорта "Пролисок" около 17 часов.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.