В Украине завершились голосования в 86 объединенных территориальных громадах
Голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) завершилось в воскресенье, 22 декабря, в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в Facebook.
Отмечается, что в течение дня явка избирателей колебалась от 4,4% до 54%
В частности, по сведениям, собранным непосредственно от территориальных избирательных комиссий и обобщенными управлением организационно-методической работы секретариата Комиссии, по состоянию на 15:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:
- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);
- Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района – 54%, в Сахновецкой сельской ОТО Староконстантиновского района – 53,3%);
- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района – 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района – 50%);
- Волынская область (в Доросиновской сельской ОТО Рожищенского района – 52%);
- Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района – 50%).
Аутсайдерами на данный момент стали:
- Закарпатская область (в Косонской сельской ОТО Береговского района – 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района –19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района –17,1%);
- Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 16,44%);
- Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района – 23,4%).
23 декабря ЦИК продолжит информировать о явке избирателей на этих выборах.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ЦИК ранее предупредили, что в некоторых объединенных теробщинах назначенные на 22 и 29 декабря местные выборы оказались под угрозой срыва, поскольку часть членов и руководителей районных избиркомов уклоняются от исполнения своих обязанностей.
- Съезд "Слуги народа" в ноябре принял решение об участии партии в ближайших выборах в объединенных территориальных общинах.