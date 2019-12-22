В Украине завершились голосования в 86 объединенных территориальных громадах

Голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) завершилось в воскресенье, 22 декабря, в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в Facebook.

Отмечается, что в течение дня явка избирателей колебалась от 4,4% до 54%

В частности, по сведениям, собранным непосредственно от территориальных избирательных комиссий и обобщенными управлением организационно-методической работы секретариата Комиссии, по состоянию на 15:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:

- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);

- Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района – 54%, в Сахновецкой сельской ОТО Староконстантиновского района – 53,3%);

- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района – 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района – 50%);

- Волынская область (в Доросиновской сельской ОТО Рожищенского района – 52%);

- Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района – 50%).

Аутсайдерами на данный момент стали:

- Закарпатская область (в Косонской сельской ОТО Береговского района – 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района –19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района –17,1%);

- Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 16,44%);

- Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района – 23,4%).

23 декабря ЦИК продолжит информировать о явке избирателей на этих выборах.

Как ранее сообщал Фокус:

В ЦИК ранее предупредили, что в некоторых объединенных теробщинах назначенные на 22 и 29 декабря местные выборы оказались под угрозой срыва, поскольку часть членов и руководителей районных избиркомов уклоняются от исполнения своих обязанностей.