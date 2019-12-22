Безвиз между Украиной и Северной Македонией вступил в силу

В воскресенье, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начал работать режим безвизовых поездок.

Об этом в Twitter написал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", – написал Заяц.

Соглашением предусмотрены:

безвизовые поездки с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней);

отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи или иммиграции;

бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе.