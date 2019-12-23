В Луганской области горел психоневрологический интернат: 4 погибших

В результате пожара в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании. В 22.55 пожар ликвидировали на площади 100 кв м.

Возгорание произошло в одной из палат первого корпуса интерната. В огне погибли четыре человека и три человека пострадали. Во время тушения пожара эвакуированы 109 человек. К тушению привлекались 31 пожарный и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба областной полиции.

Пожар квалифицировали по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня в Одессе в здании психиатрической больницы на улице Академика Воробьева произошел пожар. В результате пожара погибли шесть человек: медсестра и пять пациентов.