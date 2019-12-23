Самолеты SkyUp полетят из Киева в Лиссабон и Тирану

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Полеты из Киева в Тирану начнутся с 30 мая 2020 года. Они будут осуществляться сначала по субботам, а с 8 июня – по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2300 грн.

Полеты из Киева в Лиссабон начнутся с 29 марта 2020 года. Они будут проходить по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2800 грн.

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