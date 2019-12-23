Будет очень дорого. Глава института Нацпамяти рассказал, что декоммунизировать "Родину-мать" сложно
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал, что демонтаж герба Советского Союза на щите монумента "Родина-мать" в Киеве обойдется очень дорого и будет требовать сложных расчетов, "чтобы не наклонить статую".
Об этом Дробович сообщил на брифинге, передает Liga.net.
"Если нагрузить люлькой или какими-то конструкциями, они могут перевесить Родину-мать. Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать. В руке с мечом есть маятник, который уравновешивает эту статую. Если мы повесим много инженерных приспособлений, чтобы демонтировать щит, они могут наклонить статую", – рассказал Дробович.
По его словам, институт Патона, подготовил проект, как демонтировать герб СССР, но "это дорогое решение".
Однако, институт Нацпамяти обратится к Министерству культуры, чтобы расходы заложить в бюджет на следующий год.
До этого будут советоваться с гражданами – готовы ли они заплатить такие средства из своих налогов.
"Или предложим придумать более изящный способ решения проблемы", – подытожил Дробович.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря Кабинет Министров назначил главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.
- Экс-Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что достижения организации за пять лет являются необратимыми.
- Также Вятрович заявил, что вернуть Донбасс без военных действий не получится.