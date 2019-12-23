Обвиняемого в убийстве ветерана АТО в Киеве посадили на 13 лет

В Киеве Шевченковский районный суд приговорил 58-летнего подозреваемого в убийстве ветерана войны на Донбассе Сергея Олейника к 13 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что прокурор в прениях просил для обвиняемого Анатолия Чивикова 13 лет лишения свободы.

По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию гособвинителя, признав мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Чивиков не признал себя виновным в совершении преступления и просил его оправдать.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Родственники Олейника требовали для Чивикова 15 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал Фокус:

Убийство произошло 22 июня 2017 года в Киеве около станции метро "Золотые ворота". Рядом с местом трагедии сын Олейника играл на пианино. Пьяному Чивикову не понравилась игра и он требовал от парня прекратить музицировать, на что получил замечание от его отца, Сергея Олейника. В итоге Чивиков взял нож и ударил ветерана АТО в сердце. От полученной травмы Сергей Олейник умер на месте. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего мужчины.