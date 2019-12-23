Глава Института нацпамяти объяснил, почему памятник генералу Ватутину в Киеве нельзя демонтировать

В настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве. Об этом сказал на брифинге глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, сообщил Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что личность военачальника под декоммунизацию не подпадает, а памятник установлен на его могиле.

"Ватутин - этой фамилии нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос –– почему и как. Во-вторых, даже если бы он и был в этих списках на декоммунизацию, существует отдельное исключение относительно могил. Это не просто памятник Ватутину, это могила его. И в таких случаях процедура совсем другая", – пояснил Дробович.

Он отметил, что УИНП изучает данную ситуацию и возможную заинтересованность родственников в решении этого вопроса.

Напомним, что 21 мая 2015 года вступил в силу пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим.

В октябре-2015 УИНП обнародовал список из 520 человек, чья деятельность подпадает под действие законов о декоммунизации. Названия улиц и другие топонимы в их честь должны были изменены до 21 ноября 2015 года. В него вошли лица, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик. Сотрудники ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, а также деятели октябрьского переворота 1917 года. Те, кто устанавливал советскую власть в Украине, преследовал участников борьбы за независимость Украины в 20 веке

В июле 2019-го Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

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