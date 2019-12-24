Советник премьера Юрий Голик: Все 24 000 км дорог Укравтодора будут идеальными

Укравтодор планирует сделать идеальными в Украине 24 тыс. км дорог. Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" советник премьер-министра Юрий Голик.

"Укравтодор сделает тысячи километров хороших дорог. Задача, которую поставили президент и правительство — все 24 тысячи километров трасс в стране должны быть идеальными, будет выполнена" – сказал он.

Голик подчеркнул, что строить дороги будут в течение одного года каждую. Исключения могут составлять лишь очень сложные и длинные трассы типа Киев-Одесса.

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"Уже со следующего года все начатое и брошенное в рамках любимой прежде в Укравтодоре концепции "давайте начнем, а потом бросим, как-нибудь да доделаем" будет достроено и доделано. А новые объекты будут реализовываться в рамках концепции от начала и до конца и желательно в рамках года", – проинформировал советник главы правительства.

В качестве примера он привел трассу Харьков-Славянск, проходящую по территории Харьковской и Донецкой областей, которая второй год стоит без верхнего слоя. При этом на трассу Мерефа-Лозовая выделили 1 млрд гривен.

"Трассу категории М — международная — не доделали. А трассу категории Р — региональная, начали, но тоже не выделив на нее всю сумму. Логика где? – спрашивает Голик. – Такое хаотичное планирование замедляет ремонт дорог и напрямую влияет на стоимость проекта. С этим надо покончить".

Как ранее сообщал Фокус:

Через 3-5 лет в Украине будут построены качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, но необходимо поменять кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.