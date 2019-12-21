На ремонт дорог дополнительно выделят 20 миллиардов гривен

В ВРУ уже зарегистрированы 2 законопроекта для этого

Украинское правительство и Министерство финансов решили увеличить на 20 миллиардов гривен бюджет ремонта и строительства дорог.

Об этом написал глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в ВРУ зарегистрированы 2 законопроекта – № 2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и № 2660 "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

По мнению Кубракова, принятие Радой этих проектов даст "Укравтодору" возможность привлечь дополнительное финансирование из внешних рынков.

Также глава "Укравтодора" отметил, что в Дорожном фонде предусмотрено 38 миллиардов гривен на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. С этих денег 31,5 млрд гривен отведено на ремонтно-строительные работы.

"И каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно, чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны", – сказал Кубраков.

Как ранее сообщал Фокус:

Через 3-5 лет в Украине будут построены качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, но необходимо поменять кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также в планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.