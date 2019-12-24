Экс-чиновнице ГМС Пимаховой избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой.
Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Отмечается, что ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП, применив к Пимаховой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года.
Кроме этого, бывшая чиновница обязана носить электронный браслет, приходить к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение загранпаспорт.
Действия бывшей чиновницы квалифицированы по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.4 ст.368 УК).
По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила оформить вид на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год. За такую услугу чиновница получила 1 800 долларов.
Кроме того установлено, что в августе 2017 года Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины. В этом случае Пимахова просила взятку в размере 30 000 долларов.
Расследование этих фактов детективы НАБУ проводят с ноября 2017 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ноябре 2017 года силовики задержали агента НАБУ при попытке передачи взятки Дине Пимаховой.
- 24 января 2018 года представители НАБУ провели обыск в квартире Пимаховой.