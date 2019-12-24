Дубилет: Кабмин запустил сервис, который сэкономит украинцам кучу времени

В Украине появился государственный онлайн-сервис проверки квитанций оплаты госуслуг check.gov.ua.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы оплачиваете госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) – у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение", – рассказал Дубилет.

Вместо бумажной квитанции необходимо предоставить ее код. Далее, тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

По его словам, пока к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время.

"Сейчас многие платежи (включая уплату пошлин, алиментов и т.д.) можно делать через мобильное приложение или интернет-банк. Но потом нужно распечатать квитанцию, чтобы показать ее чиновнику. От этой "бумажной" части процесса и хотят избавиться", – рассказывал ранее Дубилет.

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