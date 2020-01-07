Замуж за иностранца. Украинки — о жизни в Швейцарии, Германии, США и Дании

Благодаря интернету всё больше украинок знакомятся с иностранцами и переезжают за рубеж. Но смена привычного образа жизни сопряжена с целым рядом проблем и вызовов. Изучение языка, оформление документов, одиночество, другой культурный код – ко всему приходится привыкать и подстраиваться. И если одним нелегко принять чужой менталитет, то другим тяжело даётся поиск новых друзей или своего места в незнакомом социуме. Фокус пообщался с девушками, которые в разные годы переехали жить в Германию, Данию, Швейцарию и США. Они рассказывают о том, как решились на такие перемены, и что их поразило за границей.

Ассимиляция без проблем

Елена Брандт, замужем за немцем

Мы с мужем познакомились через платный сайт знакомств в Германии. На тот момент я работала юристом в Берлине. Через полгода переписки Фолькмар оставил предыдущее место работы в Польше и переехал ко мне. Новое предложение о трудоустройстве ему поступило с острова Рюген на севере страны. Я поехала жить с ним в деревню, о чём ни разу впоследствии не пожалела.

Перед замужеством у меня не было каких-то страхов или сомнений. Фолькмар не похож ни на один стереотип о немцах: он заботливый, внимательный, щедрый и семейный. Никогда бы раньше не подумала, что встречу в другой стране человека с настолько похожим менталитетом, который будет носить меня на руках, что для немцев вообще не свойственно. Мне повезло встретить сочетание славянских красивых ухаживаний и немецкой ответственности и преданности.

У меня не было проблем с ассимиляцией в Германии. Я знаю немецкий язык, люблю работать, и мне очень нравятся чёткость и скрупулёзность немцев. При знакомстве все спрашивают, откуда я, и с уважением относятся к тому, что я имела мужество переехать в другую страну. Мы живём на севере Германии, где отношение к иностранцам несколько напряжённое. Это связано с опасениями местного населения из-за беженцев, хотя их здесь не так много. Но эти страхи на меня не распространяются. Помогает совместная история СССР и ГДР, многие люди старшего поколения учили русский язык в школе и ездили по обмену в Союз. Они даже пытаются общаться со мной на русском.

Если говорить о привычках в еде, то есть некоторые отличия от наших традиций. Здесь начинают и заканчивают трапезу всей семьёй. Немцы будут есть только тогда, когда все усядутся за стол. Это не похоже на наши застолья, где хозяйка носит еду и кричит из кухни, чтобы начинали без нее. На праздники часто запекают и тушат большие куски мяса, делают к ним соусы и картофель или клёцки. Стол не ломится от изобилия, но зато всё сытно и вкусно.

Страна равноправия и простоты

Юля, замужем за датчанином

С будущим мужем Фредом я познакомилась в Армении летом 2016 года. Мы приехали туда на профессиональный тренинг и сдружились на фоне общих интересов и жизненных ценностей. Каждый день болтали онлайн, и как-то само собой это превратилось в отношения на расстоянии. Мы встречались где-то на полпути между Украиной и Данией, проводили вместе пару дней. В одном из телефонных разговоров Фред спросил, а не выйду ли я за него замуж. Я тут же ответила «да». Через полтора месяца мы поженились в Дании.

Было ли страшно переезжать? Разумеется. Но я всегда очень любила Скандинавию, много работала с людьми оттуда, часто там бывала. В общем, была морально готова к этому обществу. Но любая эмиграция — это тяжело, и первые несколько месяцев были непростыми. Главным образом потому, что пока мои документы рассматривались в министерстве иммиграции, я не имела права работать и учить язык на государственных курсах. Через четыре месяца мне выдали резидентство – разрешение на проживание. Это большая удача, так как у некоторых этот процесс длится до 10 месяцев.

Дания — моя страна. Мне импонирует местный менталитет: люди просты в общении, активны в своей гражданской позиции, при этом уважительны к личному пространству друг друга. Они не любят показуху и понты, «большие боссы» ездят на работу на велосипеде, отцы уходят в декрет, а 95% молодежи состоят хотя бы в одной организации по интересам — от политики и экологии до кулинарии и пчеловодства. Ну и главное для меня достоинство Дании — все говорят по-английски. Можно всю жизнь вполне комфортно здесь прожить, не выучив и двух слов по-датски.

Впрочем, Дания далеко не идеальна. Мы находимся на втором месте после Финляндии в индексе стран, где сложнее всего подружиться с местными. И действительно, несмотря на всю открытость и дружелюбие, датчане не спешат заводить новые дружеские связи, особенно с иностранцами. Они достаточно консервативны во всём, что касается близких отношений, многие проводят время в компании друзей, которых знают ещё со школы или университета. Многие украинцы жалуются, что живут здесь долгие годы, но так и не сумели построить глубокие, «душевные» отношения с местными.

Равноправие — очень серьёзная тема для датчан, и это хорошо видно в семейной жизни. Здесь не бывает «мужских» и «женских» обязанностей, пара сама решает, кто и что делает по дому. В целом, брак здесь – это, скорее, про партнёрство, чем про романтику или страсть. Красивые ухаживания, дорогие подарки, букеты, широкие жесты — это точно не про Данию. Ещё до брака мы с Фредом делили расходы на все совместные поездки пополам, что зачастую удивляло моих знакомых из Украины.

Что мне меньше всего нравится в Дании, так это местная кухня. Я очень долго привыкала, что обед здесь холодный, чаще всего едят сэндвичи и сморреброды – бутерброды из очень вкусного ржаного хлеба, на который кладётся всё, что найдётся в холодильнике. Ещё удивительно, что мы — островное, по сути, государство — почти не едим рыбы. Она здесь очень дорогая и в кулинарной культуре её мало. В итоге, я по привычке всё равно ем рыбу и морепродукты – в основном, из Норвегии и Гренландии, но обходится это недёшево. А мой муж с удовольствием ест украинские блюда, которые я не часто, но всё же готовлю.

Болливуд в Бостоне

Татьяна Капур, замужем за индусом из США

С будущим мужем мы познакомились в июне 2017 года в интернете. Мне написал индийский парень из США с почти болливудским именем Раджат Капур. Увиделись мы лишь спустя полгода, а в один из моих визитов к нему он сделал мне предложение. Через 10 дней мы расписались в Штатах, а спустя полгода у нас была традиционная свадьба в Индии. Их свадьбы очень отличаются от наших. У нас была маленькая, по меркам индусов, — всего на 300 человек. Жених и невеста почти весь праздник находятся на специальной сцене и фотографируются с гостями. Застолье проходит отдельно от новобрачных, тостов и тамады здесь не бывает. Но зато на протяжении всей свадьбы проходят зажигательные танцы. Больше всего мне понравилась сама церемония. Вначале проводят обряд передачи невесты от её семьи жениху, а затем молодожёны, связанные нитью за края одежды, проходят семь кругов вокруг ритуального костра — символ того, что их души будут вместе следующие семь жизней.

Решиться на переезд в США было непросто. Никогда раньше я не стремилась жить за границей, как и выйти замуж за иностранца. В Украине меня многое держало: мама, друзья, активная социальная жизнь, интересная работа в Верховной Раде. Иммиграция – это сложно. Меняется абсолютно всё. К тому же я переехала в небольшой американский городок рядом с Бостоном, где жизнь слишком спокойная для меня. Здесь практически нет общественного транспорта, поэтому без собственной машины и прав я совершенно не мобильна.

У нас недавно родился малыш, поэтому о работе я пока не думаю. Зато веду блог о замужестве с индусом и жизни в США.

В целом жизнь и атмосфера в США мне нравятся. В какой ещё стране твоими соседями будут люди со всего мира, из разных культур? Тут не чувствуешь себя чужаком. Люди доброжелательны и легко идут на контакт, любят общаться, иногда даже слишком.

В семейной жизни наш самый главный повод для споров – это свежий воздух. Только после свадьбы я узнала, что у индусов нет привычки гулять на улице, чтобы подышать. Да и в принципе ходить пешком просто так они не видят смысла. А вот в плане еды мне повезло. Любимым блюдом мужа стали вареники с капустой.

На пересечении культур

Наталья Вердегааль, замужем за швейцарцем

С Аликсом мы познакомились в Интернете, в следующем году будет десять лет, как мы вместе. Конечно, перед переездом у меня были некоторые сомнения. Как только Аликс сделал предложение, я проговорила все возможные проблемные моменты. Спрашивала его несколько раз, уверен ли он, готов ли взять такую ответственность на себя. Было понятно, что из-за моего незнания французского языка (мы живём во франкоязычном кантоне), ему придётся какое-то время полностью заботиться обо мне. Но в итоге я решилась.

Сначала мы жили в маленькой деревушке, где никто из местных жителей не говорил по-английски. Помню, как заходила в магазин и по часу пыталась найти нужные мне продукты, потому что все этикетки были только на французском. Однажды кассиры даже накормили меня конфетами – наверное, сжалились, что я так долго мучаюсь. Очень тяжело было найти новых друзей, людей, с которыми можно проводить свободное время.

В Украине я была частным предпринимателем, чувствовала себя уверенно, понимала, чем могу заниматься. Я оставила свой бизнес, в Швейцарии мне нужно было начинать всё сначала. Но для местных потенциальных работодателей ты – полный ноль. Для них наши дипломы или опыт работы ничего не значат, поэтому тебе всё приходится доказывать на месте, ты должен показать на практике, на что способен.

Как ни странно, в Швейцарии больше всего мне нравится вода. Это поразительно, что её можно пить везде просто из крана – и она действительно вкусная и чистая. В городах буквально на каждом шагу установлены фонтанчики с питьевой водой. Второе, что меня здесь поражает, — это природа. Страна очень маленькая по сравнению с Украиной, всю территорию можно быстро объехать вдоль и поперёк, но везде безумно красивые пейзажи. Меняются не только виды, но и языки, ведь здесь в разных кантонах говорят на французском, немецком и итальянском. Не выезжая за пределы одного государства, ты словно путешествуешь по миру.

Воспитание счастьем

Ирина Мушкина, замужем за британцем

Со своим мужем Дэнни я познакомилась в Швейцарии в 2010 году, куда мы оба приехали на конференцию. Я вообще не беспокоилась о переезде в Великобританию и замужестве с иностранцем. Для меня важны другие вещи, поэтому я «тестировала» его на любовь к походам, например, или выясняла, как он будет общаться с моими родственниками. Да и вообще, изначально мы планировали жить в Украине, так что я даже не думала о переезде. Но когда я забеременела, и мы стали ходить по разным медицинским учреждениям, Дэнни просто взвыл и сказал, что так не может. Он был в шоке от нашего уровня коррупции, которая распространялась буквально на всё. Поэтому перед родами мы улетели в Лондон.

Из-за того, что сразу после переезда я родила сначала одну дочку, а потом вторую, процесс адаптации в новой стране затянулся. Для меня это время было совсем о других вещах и состояниях. Не думаю, что это очень удачное решение – совмещать материнство и переезд. Две такие большие и сложные перемены лучше проживать отдельно.

Переехать в место, где нет твоих друзей и родных, – конечно, сложно. Я экстраверт и очень социальный человек, а тут оказалась в полном вакууме. Я всю свою жизнь обрастала контактами, связями, важными для меня отношениями с людьми, и тут они все исчезли. Только сейчас, когда дети подросли, я стала потихоньку заводить новых друзей.

В Лондоне прекрасно то, что он очень многонациональный. Чтобы найти здесь настоящего британца, придётся очень постараться. Поэтому ты не чувствуешь себя в этом городе таким уж иммигрантом, и люди легче принимают друг друга, потому что большинство сами приезжие.

Мне нравится, что люди здесь проще и как-то счастливее относятся к жизни в целом. Когда я родила старшую дочку, мне казалось, что все родители вокруг какие-то бестолковые. Могут час пить кофе с друзьями и не обращать внимания на своего ребёнка. Какой ужас! Но, когда родилась младшая, я вдруг поняла, что в этом есть смысл. Местные жители чётко находят баланс: они знают, что должно быть время на себя, время на семью, время на детей. И воспитывают их не в духе конкуренции, не с позиций «ты должен быть самым лучшим», а в состоянии счастья и гармонии.

В Британии мне не нравится культура телевидения, да и вообще гаджетов. Экраны, экраны, экраны! Они просто везде. Ты приходишь к кому-то в гости, и там обязательно будет работать телевизор. Может, даже без звука, но он будет включен.

Жить своей жизнью

Марина Вернер, замужем за немцем

Мы с Робертом вместе уже 8 лет. Были ли у меня страхи перед переездом? Да! Очень много. Это было похоже на переход в другой мир, как в фантастических фильмах. Впереди лишь неизвестность. Но в Украине было нечто, что пугало меня больше, чем неизвестность. Это больницы, особенно роддома, поэтому, когда я забеременела, мы переехали в Германию. А теперь у меня такое чувство, будто я всегда была «немкой», так мне нравится местный менталитет.

Первые полтора года я не приезжала в Украину. Но, когда ребёнок подрос, мы поехали к моей семье в Полтаву, и это было такое ощущение болота... Оказалось, что принять родной город после жизни в Германии невероятно сложно, в моих воспоминаниях всё было намного лучше. Разница чувствуется во всём – в менталитете, в способах коммуникации знакомых и незнакомых людей. Сложно было принять, что в зелёной Полтаве воздух намного хуже, чем в центре Берлина.

Мне очень нравится, как бережно немцы относятся к природе. Практически каждая зелёная местность здесь находится под охраной. Горожане активно ходят на экологические демонстрации, продвигают законы о защите окружающей среды. В Украине, когда говорят, что едут «на природу», подразумевают шашлык, пиво и пикник возле речки. У немцев же это значит пойти гулять по лесу или кататься на велосипедах по эко-маршруту.

Отличается выбор и качество продуктов в магазинах. Причём, даже в дешёвых лавках качество будет на уровне. Очень много вегетарианской и веганской еды. Тут вообще каждый ест и пьёт что хочет, одевается как хочет, и никто в него не тычет пальцем из-за этого. Каждый живёт своей жизнью и даёт жить другим.

Здесь я научилась всё планировать. Думаю, у каждого немца есть блокнотик, куда он записывает все дела. Чтобы встретиться с кем-то, нужно договориться об этом заранее. Спонтанность тут работает плохо.

Немецкая кухня традиционно мясная. Но Берлин богат на ресторанчики и кафе с национальными блюдами разных стран. Когда я впервые приехала в Германию, попросила Роберта накормить меня традиционной немецкой едой, и он отвёл меня в кафешку с шаурмой! Муж, кстати, очень любит борщ и «селёдку под шубой». Кроме того, немцы оказались «хлебной» нацией – на завтрак здесь едят булочки, на ужин – чёрный хлеб. При этом местные жители никогда не едят утром жирную еду. Классический завтрак – мюсли, бутерброды или омлет. По воскресеньям есть отличная традиция устраивать бранчи – поздние завтраки, переходящие в обед.

К иностранцам в Германии относятся по-разному. Всё зависит от того, откуда приехал человек и в какой части страны он находится. Мы сначала жили в Дрездене, и это довольно консервативный город, но я не чувствовала никаких проблем. Мне, как новому жителю города, при прописке даже подарили пакет с информацией, путеводителями и скидками в городские музеи. Сейчас мы живём в Берлине, и это совершенно интернациональное место. Некоторым коренным берлинцам, конечно, не нравится огромное количество иностранцев. Но ко мне за всё время лишь раз какая-то женщина обратилась с упрёком, что я должна говорить с ребёнком на немецком.