Убийство 5-летнего мальчика: судья взял самоотвод

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова судья Игорь Опанасюк взял самоотвод, потому что дружит с одним из подозреваемых – бывшим полицейским Владимиром Петровцем. Об этом сообщило hromadske.

Однако это не помешало Опанасюку ранее поддержать отвод другого судьи по делу.

Когда Опанасюк взял самоотвод, прокурор Сергей Самчук отметил, что дружба Опанасюка и Петровца ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Ярославы Керекез.

Адвокат потерпевших Александр Щербина подчеркнул, что все это только затягивает заседание. "Мы здесь с 11 часов. Мы здесь в том числе и потому, чтобы была избрана мера пресечения. Опанасюк удовлетворил отвод Керекез. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Подозреваемый также не сообщил, что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: