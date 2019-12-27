Украинский бюджет получил первый штраф за полет над Крымом

Украинский бюджет впервые за все время аннексии Крыма получил деньги, которые взыскали в виде штрафа за нарушение воздушного пространства полуострова.

Об этом сообщило информагентство Минобороны АрміяINFORM.

Украинская сторона закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года, когда начиналась аннексия Крыма, и запретила взлет и посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям.

За 5, 5 лет количество нарушений составило более 200 тысяч. Ни за одно из них никто так и не понес какой-либо экономической ответственности.

Отмечается, что 8 августа 2019 года самолет авиакомпании Euro-Asia Air летал над аннексированным Крымом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа. В итоге, казахские авиалинии признали свою вину и честно заплатили деньги. Бюджет Украины пополнился на 136 тысяч гривен.

Вместе с тем, суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

Осенью Кабинет министров Украины назначил Андрея Ярмака временно исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украэрорух.