В Севастополь прибыл поезд по Крымскому мосту. Прокуратура завела дело

Поезд следовал из Санкт-Петербурга

В оккупированный Севастополь приехал поезд из Санкт-Петербурга, ехавший по Крымскому мосту.

Об этом сообщает ТАСС.

Около 02:00 поезд проехал по Крымскому мосту.

Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост (ч. 1 ст. 332 УК Украины).

Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", – заявили в прокуратуре АРК.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявляло, что запуск ж/д сообщения между РФ и оккупированным Крымом по Керченскому мосту является противоправным. Кроме того, осудили и приезд президента Путина в аннексированный Крым.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее российское Министерство транспорта решило перекрыть движение по Керченскому проливу с 21 по 24 декабря 2019 года в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

Также в РФ заявляли, что в Крым будут курсировать 11 пар пассажирских поездов.