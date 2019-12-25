В Севастополь прибыл поезд по Крымскому мосту. Прокуратура завела дело

2019-12-25 10:59:53

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Поезд следовал из Санкт-Петербурга

В оккупированный Севастополь приехал поезд из Санкт-Петербурга, ехавший по Крымскому мосту.

Об этом сообщает ТАСС.

Около 02:00 поезд проехал по Крымскому мосту.

Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост (ч. 1 ст. 332 УК Украины).

Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", – заявили в прокуратуре АРК.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. 

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявляло, что запуск ж/д сообщения между РФ и оккупированным Крымом по Керченскому мосту является противоправным. Кроме того, осудили и приезд президента Путина в аннексированный Крым.

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