СБУ за год разоблачила 6 шпионов в дипломатических представительствах

Сотрудники Службы безопасности Украины за 2019 год разоблачили 6 шпионов, которые работали под прикрытием в дипломатических представительствах.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, подводя итоги своей работы за год.

Отмечается, что все они были объявлены персонами нон-грата.

В частности, один из них – российский консул, который во Львовской области собирал информацию об уровне укомплектованности ВСУ и готовил представителей нацменьшинств к акциям по дискредитации Украины на мировой арене.

Всего за шпионаж было открыто 7 уголовных производств, а по статье за государственную измену начато 239 уголовных расследований.

"Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в этому году к разным срокам и видам наказания было осуждено 90 лиц, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность", – добавили в СБУ.

Кроме того, в СБУ заявляют, что недавно блокировали попытку противоправного перемещения в ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.

Также Служба предупредила переправки за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.

27 декабря отмечается День контрразведки СБУ.

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