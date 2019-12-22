Шпионские войны. Как разведчика Рудольфа Абеля хотели обменять на студента, шпионившего в Украине

Кто рассекретил главного советского разведчика времён холодной войны Рудольфа Абеля и как КГБ пытался обменять его на американского студента, приехавшего из ФРГ посмотреть на жизнь за железным занавесом

В 1957-м в Нью-Йорке задержали советского резидента-нелегала Вильяма Фишера с полным шпионским набором — шифровальной аппаратурой и комплектом контейнеров для скрытой передачи информации, — замаскированных под американские монеты и болты. Всё это было в комнате, которую он снимал под видом художественной мастерской. В США Фишер жил с поддельным паспортом на вымышленное имя Эмиля Голдфуса. На допросе назвался советским гражданином Рудольфом Абелем.

— Абель оказался крупной рыбой в руках американцев. Ведь он руководил советской резидентурой в США. К нему приходила вся информация от агентов, которую он должен был передавать в СССР, — рассказывает генерал Виктор Гвоздь, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины. — В те годы стратегическим объектом шпионажа были атомные проекты. Как бы метафорично это ни звучало, но процесс над Абелем по общественному резонансу был сравним со взрывом водородной бомбы.

Абель-Фишер чудом избежал смертной казни. Благодаря усилиям адвоката Джеймса Донована, бывшего офицера военной разведки, он получил 32 года тюрьмы. Донован вспоминал, что судью убедил резонный довод адвоката: если кто-то из американских резидентов в СССР вдруг окажется в подобной ситуации, то будет на кого его обменять.

Имя Рудольфа Абеля многие месяцы не сходило с первых полос газет, возмущённые активисты пикетировали советское посольство, но Кремль молчал. Вплоть до 1 мая 1960 года — Дня международной солидарности трудящихся.

Ничья

Тот день был выходным, люди участвовали в демонстрациях, а в Москве прошёл военный парад. Но главное событие случилось в полутора тысячах километров от советской столицы. В небе над Уралом зенитной ракетой С-75 класса "Десна" подбили американский самолёт марки Lockheed U-2. Этот сверхновый самолёт-шпион был оснащён мощной оптикой, с помощью которой снимал военные объе­кты. Dragon lady, как его называли военные, проплыл в небе над Байконуром на высоте более 20 км, свернул на север и подошёл к Уралу. Последнее, что он успел запечатлеть, — это закрытый город Челябинск-40. Задание требовало сфотографировать секретный завод "Маяк", производивший обогащённый плутоний для ядерного оружия.

ДОЕЗДИЛСЯ. Американского студента Марвина Макинена советский суд приговорил к восьми годам лишения свободы за шпионаж

Госдепартамент США, получив от руководителя ЦРУ Аллена Даллеса информацию, что пилот якобы погиб, заявил, что самолёт был вовсе не шпионский, а принадлежал НАСА, проводил атмосферные исследования и сбился с курса. Но вскоре выяснилось, что пилот U-2 Гарри Пауэрс катапультировался и выжил. В СССР показали его со всеми атрибутами холодной войны: пресс-конференцией, обвинениями, демонстрацией обломков самолёта и вещей Пауэрса в парке Горького. США молчали. Хрущёв же не скупился на эпитеты. Через две недели после инцидента, приехав на саммит в Париж, советский лидер прокричал западным журналистам своё легендарное: "Мы вам так укнем! Бульше укать не будете!" От Эйзенхауэра он требовал публичных извинений, но президент Америки лишь признал сам факт шпионажа, отдав приказ привести вооружённые силы США в повышенную боеготовность.

Ровно через два месяца, 1 июня 1960-го, над Баренцевым морем сбивают ещё один американский самолёт-разведчик RB-47. В плен попадают два выживших члена экипажа: Джон Маккоун и Фримэн Олмстед. Хрущёв отзывает приглашение американскому президенту посетить СССР, и к концу года отношения между двумя странами становятся ледяными. В Кремле решили, что с Эйзенхауэром говорить не о чём, договариваться надо уже со следующей властью.

В январе 1961 года в США избрали нового президента. На смену бывшему генералу до мозга костей, консерватору Дуайту Эйзенхауэру пришёл 43-летний прогрессивный демократ Джон Кеннеди. Никита Хрущёв был преисполнен надежд, хотя в свете относительной оттепели внутри страны в международных отношениях оттепелью не пахло.

Турист

Летом 1961 года на территорию стран Варшавского договора из ФРГ въезжает 21-летний автотурист. Фотографируя башни связи возле Праги и Будапешта, а также высоковольтные линии, мосты, военные казармы, слабо говорящий по-русски парень проехал Чехословакию и Венгрию на автомобиле Volkswagen Käfer (известный как "жук").

— Его автомобиль на то время был типичным шпионским авто, — рассказывает Андрей Когут, директор отраслевого государственного архива СБУ. — Если вы видите в кино, как Джеймс Бонд рассекает на дорогущем Aston Martin, то не верьте. На самом деле все шпионы, приезжавшие в СССР, ездили именно на Volkswagen модели "жук". Сейчас эта модель стала богемной, а в те времена была недорогой и популярной: она не требовала много места для парковки и больших расходов на топливо.

РАССЕКРЕЧЕННОЕ ФОТО. Рудольф Абель (в центре) в сопровождении офицеров КГБ в Киеве, 1960-е

Молодого человека звали Марвин Уильям Макинен. Американец с финскими корнями вырос в штате Мичиган, а с недавних пор жил в западном секторе Берлина — ради хорошей стипендии и возможности увидеть Европу будущий химик перевёлся по программе обмена студентами из Пенсильванского университета в Свободный Берлинский университет. В конце июля его "жук" миновал венгерский город Дебрецен и приблизился к границе СССР — с этого момента он попадает в поле зрения КГБ. 23 июля Макинен был уже на территории советской Украины.

— Все прибывавшие в Советский Союз туристы так или иначе находились под контролем: Комитет госбезопасности имел сведения об иностранцах, останавливающихся в кемпингах или в сети "Интурист", а также об их основных маршрутах, — уверяет Андрей Когут. — Но об этом автомобиле и чересчур любознательном туристе-фотографе могли сообщить ещё до пересечения границы спецслужбы Чехословакии или Венгрии, поскольку все они имели кураторов из КГБ.

Не заметив слежки, Макинен сделал остановку у заправки, неподалёку от нового аэропорта в Ужгороде. Он также вёл дневник — некоторые записи делал так, чтобы посторонний человек не мог ничего заподозрить. Например, слово "бочки" означало "казармы", а продольные и поперечные линии на одном из листов полностью повторяли очертания строений ужгородского аэропорта. Кроме того, проезжая возле интересующего объекта, Макинен переписывал в отдельный блокнотик показания спидометра, чтобы потом, имея карты трасс, можно было отсчитать километраж и найти место, где сделано фото, — эдакий "геотег" образца начала 1960-х.

Студент на "жуке" доехал до Львова. Там он сделал на память снимок впечатлившего его собора Святого Юра и взял путь в направлении столицы УССР. Спустя шесть дней после приезда в Союз "жук" Макинена был в Киеве на углу улиц Зоологической и Пархоменко [сейчас Дегтярёвская]. Там, на месте нынешнего расположения командования Сухопутных войск ВСУ, его заинтересовали военные казармы. Автотурист проехал по Воздухофлотскому шоссе [теперь Воздухофлотский проспект и улица Чорновила] и, оставив автомобиль в сквере, где сейчас находится кинотеатр "Киевская Русь", пересел в такси. Вновь прокатившись по Пархоменко, велел водителю свернуть на Зоологическую. Уверенный, что после таких методов конспирации хвоста быть не может, Макинен вышел возле зоопарка и направился пешком к месту "особо важного объекта" — тех самых казарм. На этом отрезке за ним следило с десяток пар глаз, а некоторые старшие офицеры уже прокалывали дырки в кителях для наград за поимку "особо опасного иностранного шпиона". На месте, увидев бегущих к нему людей в военной форме и в штатском, Макинен попытался засветить плёнку, но не успел.

МОСТ ШПИОНОВ. 10 февраля 1962 года на мосту Глинике произошёл первый в истории холодной войны обмен шпионами. СССР вернул Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля), отдав взамен пилота американского самолёта-разведчика U-2 Гарри Пауэрса. Впоследствии на этом мосту неоднократно повторялись обмены агентами

— Изъятые у него вещественные доказательства свидетельствовали о том, что Макинен шпионил, — говорит Когут. — Хотя сейчас, зайдя в Google maps или Google street view, фотографии всех этих объектов — в свободном доступе. Парадокс в том, что тогда за это могли посадить за решётку, и мы порой даже не понимаем, насколько свободно теперь живём.

Макинен сознался, что действовал в национальных интересах США. В Берлине якобы к нему обратились двое неизвестных мужчин из спецслужб, по имени Даер и Джим, и предложили сделать в ходе поездки по территории СССР несколько фотографий интересующих Соединённые Штаты объектов.

— Дело в том, что в то время с подобными просьбами к гражданам СССР, выезжавшим за границу, обращались и сотрудники КГБ, — рассказывает генерал Гвоздь. — Но профессиональными разведчиками такие люди не были, ведь они просто собирали информацию, хотя и шли на определённый риск.

Макинен признался, что к поездке его готовили месяц: учили обращаться с фотоаппаратом, распознавать звания и рода войск по обмундированию военнослужащих, а также маскироваться. Честно покаявшись, студент получил 8 лет тюрьмы за шпионаж. Пилоту Пауэрсу, фотографировавшему советские секретные объекты с воздуха, дали 10 лет.

Полномочный посредник

29 июля 1961-го у Хрущёва появилась ещё одна карта для игры в этой геополитической партии. К тому времени в виде жеста доброй воли и в надежде на скорое потепление в отношениях между двумя сверхдержавами СССР освободил пилотов Маккоуна и Олмстеда. 4 июня (в то время, когда студент Макинен готовился в поездке в СССР) Хрущёв и Кеннеди встретились в Вене. И хотя их разговор не протоколировался, известно, что речь шла о перспективах сосуществования социализма и капитализма. Предположительно именно тогда Кеннеди уступил, пообещав, что не будет проливать кровь американцев за Берлин, дав зелёный свет разделу германской столицы. Стену начали строить в ночь с 12 на 13 августа — это были суббота и воскресенье, в которые, судя по материалам дела, в киевском следственном изоляторе КГБ продолжали допросы американского студента.

НА СВОБОДЕ. Марвин Макинен и Вальтер Чишек (слева) по возвращении домой

В том же августе в Берлине арестовали другого студента — Фредерика Прайора: экономиста, опрометчиво решившего написать диссертацию на тему внешней торговли стран соцлагеря, в ГДР сочли за шпиона. Словом, теперь свой "козырь" в играх разведчиков имела и Восточная Германия. В офис адвоката Донована пришло странное письмо из Восточного Берлина. Некий адвокат Фогель заявлял, что с ним связались родственники Рудольфа Абеля.

— Во времена ГДР Вольфганга Фогеля восхваляли как гуманиста, благодаря которому освободили больше сотни разведчиков, — говорит Виктор Гвоздь. — А уже после объединения Германии стало известно, что этот Фогель на самом деле был агентом Штази. И ГДР на этих обменах имела неплохой профит. Представляете, ведь многие диссиденты и политзаключённые с помощью того же Фогеля за деньги (часто платила ФРГ) возвращались домой, а Восточная Германия получала доход в бюджет.

Но в 1961-м молодая ГДР хотела не денег — само участие в прямых переговорах с США было отличным поводом говорить о признании республики. Вскоре Донован получает письмо из Лейпцига. На этот раз якобы от жены Рудольфа Абеля, в котором она просит посодействовать в освобождении супруга, утверждая, что взамен возможно вернуть Пауэрса, Прайора и Макинена. Не было сомнений, что эта "жена Абеля" — подставное лицо, от имени которого действовал Кремль. Советский Союз хотел провести обмен, но без своего участия. США такой сценарий, видимо, устроил, поскольку официально отвечать они тоже не стали. В своей книге "Незнакомцы на мосту" Донован вспоминает, что встречался с некими представителями Госдепартамента и получил размытые инструкции, суть которых сводилась к трём вещам: вернуть Пауэрса в обмен на Абеля; обмен производит Донован как частное лицо; об официальном обмене с ГДР и речи быть не может. Все гарантии были устные. Освобождение Макинена и Прайора ставилось как важное, но Пауэрс был важнее. Во всём остальном Донован должен был действовать на своё усмотрение. Он вылетел в Лондон, а оттуда дипломатическим самолётом его доставили в Западный Берлин. Так адвокат начинает мотаться между западом и востоком, каждый день пересекая границу у Берлинской стены.

Теперь он стал посредником между двумя сверхдержавами. Встретившись с советским дипломатом Шишкиным, Донован достигает договорённости об обмене Абеля на Пауэрса. Будущее Прайора и Макинена остаётся туманным. Быстрее разрешается вопрос с Прайором: Доновану удаётся надавить на Фогеля, пригрозив ему, что в случае задержки со стороны ГДР может сорваться и главная сделка с СССР — по вине восточных немцев. Руководству ГДР риск был не нужен, потому Фогель сдаётся — и вопрос Прайора решён. На следующей встрече с Шишкиным, выпив коньяку, Донован уговаривает советского дипломата (который на поверку оказался работником Первого главного управления КГБ) запросить у Москвы разрешение на обмен по формуле "один к двум" — Абель против Макинена и Пауэрса. Стороны должны доставить их в назначенное время на мост Глинике, соединяющий Западный Берлин с Потсдамом. А Прайора де-факто просто отпустят на одном из контрольно-пропускных пунктов Берлина.

АДВОКАТ МИРА. Джеймс Донован защищал Абеля на суде и занимался освобождением Пауэрса, Прайора и Макинена

24 января 1962-го Макинена этапируют из Владимирской тюрьмы в следственный изолятор КГБ на Лубянке. С ним встречается работник посольства США, они пишут очередное прошение о помиловании. Но что-то пошло не так. Шишкин получает не­утешительную телеграмму из Москвы, в которой говорится, что СССР готов обменять Пауэрса на Абеля, но последующий пункт депеши гласил: "Если американское правительство заинтересовано в освобождении Макинена, то Советское правительство готово обменять Абеля на Макинена, но обмен Пауэрса и Макинена на Абеля невозможен". Дальше шла речь о том, что если в будущем наступит улучшение отношений, то "могут иметь место и дальнейшие шаги в этом направлении". Иными словами, Макинена решили оставить "на потом". Видимо, принять даже такие условия в той ситуации для США было разумным решением.

Путь к свободе

Макинена вернули во Владимирскую тюрьму. Согласно материалам дела, после неудачного обмена на Лубянку его возили ещё трижды. Последний раз — в октябре 1963-го.

— В деле сохранился уникальный документ: распоряжение доставить на автомобиле Макинена, подлежащего обмену, в американское посольство, — цитирует Андрей Когут. — Есть также подтверждение того, что такой обмен состоялся в аэропорту Шереметьево.

11 октября 1963-го в 17:00 по московскому времени роль студента-автотуриста в этом большом геополитическом сценарии была доиграна. Марвина Макинена вместе с католическим священником польского происхождения Вальтером Чишеком, осуждённым за антисоветскую деятельность, передали американской стороне. Взамен американцы отдали бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его супругу Александру, обвинённых в США в шпионаже.