Фотографировал и не боялся: в Беларуси задержали японца за якобы "шпионаж" для Украины

50-летний японец оказался во власти КГБ Беларуси и может получить срок за шпионаж в пользу Украины, Японии и США. Правительство Японии заверило, что поможет ему в тюрьме.

Related video

Белорусские спецслужбы у трапа самолета задержали гражданина Японии, чтобы обвинить его в шпионаже. Мужчина якобы шесть лет подряд фотографировал железнодорожные и автомобильные пути, мосты и развязки. Все детали записывал в специальные блокноты, которые готовился передать спецслужбам на родине. О деталях спецоперации по задержанию "вражеского агента", который планировал "помочь" вторжению Украины, рассказал телеканал "Беларусь 1".

5 сентября на портале белорусского телеканала появился репортаж под названием "Провал самурая из Токио". В репортаже сотрудники КГБ хвастались своей работой. Они уверяли, что задержали якобы "шпиона" в последние минуты перед вылетом в Японию. В чемоданах нашли кипы блокнотов, на компьютере — тысячи фото стратегических объектов, расположенных неподалеку от украинской границы.

"Фото, которые я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, — могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки", — слышны на видео слова задержанного.

В репортаже показали офицер КГБ, который описывает детали спецоперации. По его словам, задержанного зовут Масатоси Наканиси (Masatoshi Nakanishi), по профессии юрист. Мужчина якобы до 2018 года два года прожил в Купянске в Украине. После этого переехал в Гомель и женился, — как уверяют кагэбисты, фиктивно. Затем — открыл фиктивную компанию по обучению белорусов японскому языку. Компания прибыли не приносила, а мужчина жил благодаря деньгам, которые получал от японско-американских кураторов, убеждают спецслужбы. В течение шести лет он путешествовал по приграничной местности, все фотографировал и записывал. Задержанный японский гражданин якобы чистосердечно признался в своих преступлениях и признал на камеру, что поступил очень плохо и раскаивается.

"Я думаю, что фото могли нанести ракетный удар по территории Беларуси. Я поступил плохо, плохо", — заявил Масатоси Наканиси.

На видео белорусского телеканала можно увидеть кадры слежки, которые проводили офицеры КГБ. На них видно, как неизвестный мужчина стоит посреди улицы и, не прячась и не боясь, что-то фотографирует. Следующие кадры — чистосердечное признание задержанного и видео, на которых он показывает железные дороги и дороги, которые якобы снимал и должен был продать США.

Беларусь и война — фото японца, за которым якобы следило КГБ Фото: Скриншот Беларусь и война — Масатоси Наканиси, которого КГБ подозревает в шпионаже Фото: Скриншот

На портале Посольства Японии в Беларуси нет информации о задержанном гражданине Masatoshi Nakanishi. Издание Kyodo news рассказало о реакции японских чиновников. Глава секретариата кабинета министров Йосимаса Хаяси подтвердил задержание 50-летнего мужчины. Событие произошло 9 июля. Задержанного посетил консул и ему будут оказывать всю возможную помощь.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко активизировался после прорыва ВСУ в Курской области, который начался 6 августа. После этого белорусский глава перебросил к границе чуть ли не треть армии и начал угрожать, что нажмет ядерную кнопку. При этом он уверял, что на его страну может напасть Украина, также есть ощущение угрозы со стороны Польши и Литвы.

Напоминаем, 5 сентября во время воздушной атаки РФ на Украину в Беларуси начали охотиться на дрона-камикадзе, который залетел на территорию страны. После этого руководитель организации "ByPol" Александр Азаров объяснил, будут ли белорусские самолеты сбивать российские беспилотники.