Фотографував і не боявся: у Білорусі затримали японця за начебто "шпигунство" для України

50-річний японець опинився у владі КДБ Білорусі та може отримати термін за шпигунство на користь України, Японії та США. Уряд Японії запевнив, що допоможе йому у в'язниці.

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Білоруські спецслужби біля трапу літака затримали громадянина Японії, щоб звинуватити його у шпигунстві. Чоловік начебто шість років поспіль фотографував залізничні і автомобільні шляхи, мости і розв'язки. Усі деталі записував у спеціальні блокноти, які готувався передати спецслужбам на батьківщині. Про деталі спецоперації з затримання "ворожого агента", який планував "допомогти" вторгненню України, розповів телеканал "Білорусь 1".

5 вересня на порталі білоруського телеканалу з'явився репортаж під назвою "Провал самурая з Токіо". У репортажі співробітники КДБ вихвалялись своєю роботою. Вони запевняли, що затримали начебто "шпигуна" у останні хвилини перед вильотом в Японію. У валізах відшукали стоси блокнотів, на комп'ютері — тисячі фото стратегічних об'єктів, розташованих неподалік українського кордону.

"Фото, що я зробив неподалік українського кордону, де мости та залізниця, — могли бути використані США або Україною для можливої ​​атаки", — чути на відео слова затриманого.

У репортажі показали офіцер КДБ, який описує деталі спецоперації. З його слів, затриманого звати Масатосі Наканісі (Masatoshi Nakanishi), за професією юрист. Чоловік начебто до 2018 року два роки прожив у Куп'янську в Україні. Після цього переїхав у Гомель і одружився, — як запевняють кадебісти, фіктивно. Потім — відкрив фіктивну компанію з навчання білорусів японської мови. Компанія прибутку не приносила, а чоловік жив завдяки грошам, які отримував від японсько-американських кураторів, переконують спецслужби. Протягом шести років він мандрував прикордонною місцевістю, все фотографував і занотовував. Затриманий японський громадянин начебто щиросердно зізнався у своїх злочинах і визнав на камеру, що вчинив дуже погано і розкаюється.

"Я думаю, що фото могли завдати ракетного удару по території Білорусі. Я вчинив погано, погано", — заявив Масатосі Наканісі.

На відео білоруського телеканалу можна побачити кадри стеження, які проводили офіцери КДБ. На них видно, як невідомий чоловік стоїть посеред вулиці і, не ховаючись і не боячись, щось фотографує. Наступні кадри — щиросердне зізнання затриманого і відео, на яких він показує залізниці і дороги, які начебто знімав і мав продати США.

Білорусь та війна - фото японця, за яким начебто стежило КДБ Фото: Скриншот Білорусь та війна - Масатосі Наканісі, якого КДБ підозрює у шпигунстві Фото: Скриншот

На порталі Посольства Японії в Білорусі немає інформації про затриманого громадянина Masatoshi Nakanishi. Видання Kyodo news розповіло про реакцію японських урядовців. Голова секретаріату кабінету міністрів Йосімаса Хаясі підтвердив затримання 50-річного чоловіка. Подія сталась 9 липня. Затриманого відвідав консул і йому будуть надавати всю доступну допомогу.

Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко активізувався після прориву ЗСУ в Курській області, який почався 6 серпня. Після цього білоруський очільник перекинув до кордону ледь не третину армії і почав погрожувати, що натисне ядерну кнопку. При цьому він запевняв, що на його країну може напасти Україна, також є відчуття загрози з боку Польщі та Литви.

Нагадуємо, 5 вересня під час повітряної атаки РФ на Україну у Білорусі почали полювати на дрона-камікадзе, який залетів на територію країни. Після цього керівник організації "ByPol" Олександр Азаров пояснив, чи будуть білоруські літаки збивати російські безпілотники.