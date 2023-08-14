Піарили "Вагнер": у Польщі заарештували двох росіян за звинуваченням у шпигунстві, — МВС (фото)

Підозрювані, за даними силовиків, поширювали пропагандистські матеріали ПВК "Вагнер" у Кракові та Варшаві.

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Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський 14 серпня заявив, що Служба внутрішньої безпеки в співпраці з поліцією виявила та затримала двох росіян за підозрою в шпигунстві, повідомляє Rmf24.

"Агентство внутрішньої безпеки (ABW) у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнера" в Кракові та Варшаві. Обом було висунуто звинувачення, зокрема в шпигунстві, і їх було заарештовано", — написав Камінський у Twitter.

Перша інформація про стікери, що рекламують ПВК "Вагнер" у міському просторі Кракова, з'явилася в четвер, 10 серпня. Про цю справу повідомив радник Кракова Лукаш Вантух: "Дуже дивний і загадковий випадок. У Кракові з'явилися плакати, що рекламують набір у... групу "Вагнера". Ця провокація, як виявилося, була помічена не тільки в Кракові".

На рекламних наклейках формату А5 був напис: "Ми тут. Приєднуйтеся" — тобто "Ми тут. Приєднуйтесь до нас" і QR-код, який після сканування веде на російськомовний інформаційний сайт "вагнерівців". Вони були наклеєні на стінах будівель не тільки в Кракові. Повідомлення про ті самі матеріали почали надходити й із Варшави. Поліція одразу ж взялася за справу.

Реклама ПВК "Вагнер" у Кракові Фото: NEXTA

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що в Кракові з'явилися наліпки із запрошенням вступити до ПВК "Вагнер". У Головному управлінні поліції в Кракові заявили, що у відомстві отримали два повідомлення в цій справі.

Зокрема, 8 серпня в ЦНС припустили, що РФ може використовувати "вагнерівців" для підтримки інформаційної операції з тиску на країни Європи. Мета якої полягає в тому, щоб змусити країни ЄС зменшити підтримку Україні.