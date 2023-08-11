"Ми тут": у Кракові з'явилися наклейки із запрошенням вступити до ПВК "Вагнер" (фото)

За інформацією радника міста Кракова Лукаша Вантуха, подібні ситуації вже мали місце в інших містах Польщі. Поліція вже аналізує цей інцидент.

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Радник міста Кракова Лукаш Вантух 10 серпня повідомив, що в різних частинах Кракова з'явилися рекламні наліпки, які закликають вступити до ПВК "Вагнер". Пост із відповідною інформацією він опублікував у Facebook.

Згідно з інформацією, розміщеною радником, така наклейка з'явилася в районі другого транспортного кільця, вул. Віт Ствош, біля автостоянки біля Музею Армії Крайової.

Реклама ПВК "Вагнер" у Кракові Фото: facebook/lukasz.wantuch

У повідомленні, опублікованому в соціальних мережах, радник також процитував розмову, з якої видно, що подібні ситуації вже мали місце в інших містах Польщі.

На наліпці, яка повинна в одному з громадських туалетів Кракова, можна прочитати: "Ми тут. Приєднуйтесь до нас". Крім того, в рекламі вказано QR-код, який при скануванні веде на російськомовний сайт.

Реклама ПВК "Вагнер" за QR-кодом веде на російськомовний сайт

Видання Gazeta Krakowska звернулося за коментарем до Головного управління поліції в Кракові, де їм повідомили, що у відомстві отримали два повідомлення у цій справі.

"Збираємо заявки, фотографуємо стікери і будемо аналізувати. Наразі важко сказати щось іще, тому що це тільки перший день", — заявив черговий Малопольської поліції Бартломей Іздебскі.

"Наразі ведеться робота зі з'ясування цього питання. На даний момент ми не можемо надати більше інформації", — повідомила 11 серпня Анна Волак-Громала з муніципальної поліції Кракова.

Нагадаємо, 8 серпня в ЦНС припустили, що РФ може використовувати "вагнерівців" для підтримки інформаційної операції з тиску на країни Європи. Мета якої полягає в тому, щоб змусити країни ЄС зменшити підтримку Україні.

Крім цього, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Білорусі перебувають 6,5 тисячі представників ПВК "Вагнер", які здатні провокувати Польщу і Литву.