"Мы здесь": в Кракове появились наклейки с приглашением вступить в ЧВК "Вагнер" (фото)

По информации советника города Кракова Лукаша Вантуха, подобные ситуации уже имели место в других городах Польши. Полиция уже анализирует данный инцидент.

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Советник города Кракова Лукаш Вантух 10 августа сообщил, что в разных частях Кракова появились рекламные наклейки, призывающие вступить в ЧВК "Вагнер". Пост с соответствующей информацией он опубликовал в Facebook.

Согласно информации, размещенной советником, такая наклейка появилась в районе второго транспортного кольца, ул. Вит Ствош, возле автостоянки у Музея Армии Крайовой.

Реклама ЧВК "Вагнер" в Кракове Фото: facebook/lukasz.wantuch

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, советник также процитировал разговор, из которого видно, что подобные ситуации уже имели место в других городах Польши.

На наклейке, которая должна в одном из общественных туалетов Кракова, можно прочитать: "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам". Кроме того, в рекламе указан QR-код, который при сканировании ведет на русскоязычный сайт.

Реклама ЧВК "Вагнер" по QR-коду ведет на русскоязычный сайт

Издание Gazeta Krakowska обратилось за комментарием к Главному управлению полиции в Кракове, где им сообщили, что в ведомстве получили два сообщения по этому делу.

"Собираем заявки, фотографируем стикеры и будем анализировать. На данный момент трудно сказать что-то еще, потому что это только первый день", — заявил дежурный Малопольской полиции Бартломей Издебски.

"В настоящее время ведется работа по выяснению этого вопроса. На данный момент мы не можем предоставить больше информации", — сообщила 11 августа Анна Волак-Громала из муниципальной полиции Кракова.

Напомним, 8 августа в ЦНС предположили, что РФ может использовать "вагнеровцев" для поддержки информационной операции по давлению на страны Европы. Цель которой заключается в том, чтобы заставить страны ЕС уменьшить поддержку Украине.

Кроме этого, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Беларуси находятся 6,5 тысячи представителей ЧВК "Вагнер", которые способны провоцировать Польшу и Литву.