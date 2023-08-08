"Готовы идти на ЕС": Россия использует "вагнеровцев" для уменьшения поддержки Украины, — ЦНС

В рамках такой операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники Евгения Пригожина якобы готовы осуществить вторжение в европейские страны.

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Россия может использовать "вагнеровцев" для поддержки информационной операции по давлению на страны Европы. Такое мнение высказали в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что вблизи аэродрома Зябровка в Беларуси начали возводить палаточный городок, где планируют разместить около 1000 наемников. В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

В подполье утверждают, что не исключается применение наемников для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции России и Беларуси по давлению на страны и население Европы.

"Цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "лишь бы на нас не напали". На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС", — отмечают в ЦНС.

Напомним, что в Беларусь перебросили часть наемников ЧВК "Вагнер", которые разместились близко к границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Ранее сообщалось, что 4 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет захватывать Сувальский коридор.